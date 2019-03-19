إسرائيل تُناشد العالم لمواجهة قرار أممي بشأن جرائم الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطن

ناشد القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزراء خارجية 26 دولة في العالم، لعدم تأييد قرار أممي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن القرار يتناول أحداث العنف على طول حدود قطاع غزة، حيث سيتم طرحه للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس.



