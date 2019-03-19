دولي

إسرائيل تُناشد العالم لمواجهة قرار أممي بشأن جرائم الحرب بغزة

إسرائيل تُناشد العالم لمواجهة قرار أممي بشأن جرائم الحرب بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزراء خارجية 26 دولة في العالم، لعدم تأييد قرار أممي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن القرار يتناول أحداث العنف على طول حدود قطاع غزة، حيث سيتم طرحه للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس.

وقدمت لجنة أممية تقريراً عن مظاهرات 2018 على حدود غزة والانتهاكات الإسرائيلية، وقائمة بالإسرائيليين المتهمين بجرائم خطيرة، ارتكبت خلال هذه الأحداث، سترفع للمحكمة الجنائية الدولية.

وشمل التقرير "الهياكل العسكرية والمدنية في إسرائيل" التي قد تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقدمت اللجنة تقريرها في 250 صفحة، مشيرةً فيه إلى أن إسرائيل، ربما تكون قد ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" باستخدام ذخيرة حية ضد المحتجين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة.

وشدد التقرير على أن القتل المتعمد للمدنيين الذين "لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب".

ووجدت اللجنة أسباباً مقنعة لترجيح أن أفراداً من قوات الأمن الإسرائيلية، قتلوا وأصابوا مدنيين بجروح خطيرة لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، ولم يشكلوا تهديداً أمنياً لإسرائيل، وأكدت أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير متناسب وغير قانوني.

وورد في التحقيق، أن القوات الإسرائيلية، أطلقت النار على أكثر من 6000 فلسطيني، شاركوا في الاحتجاجات على طول حدود غزة بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2018، ما أسفر عن مقتل 183 شخصاً، بينهم 32 طفلاً، وأن أقل من 30 من القتلى كانوا "أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية منظمة".

كما يتهم التقرير إسرائيل، بأنها "فشلت باستمرار في التحقيق مع القادة والجنود ومقاضاتهم على الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين".

واتهمت لجنة التحقيق حركة حماس، بأنها "شجعت أو دافعت عن استخدام المتظاهرين للطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مما أثار الذعر وخلف أضراراً مادية كبيرة في جنوب إسرائيل.

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