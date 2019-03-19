"الاعلام" ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى الناطق باسم حكومة تسيير الاعمال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود في مكتبه اليوم الثلاثاء ممثل منظمة التعاون الاسلامي السفير أحمد الرويضي لمناقشة سبل تفعيل قرارات اللجنة الدائمة للاعلام والشؤون الثقافية في منظمة التعاون الاسلامي الاخيرة حول القدس.واشاد المحمود بالدور الذي تقوم به المنظمة بما يتعلق بالمدينة المقدسة في ظل ما تتعرض له من أسرلة واستعمار، وفي اطار التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات دولة فلسطين وعلى رأسها وزارتي الاعلام والثقافة لاطلاق فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الاسلامية" الشهر القادم، وطالب بضرورة تفعيل القرارات التي تنبتها المنظمة في اجتماعاتها وخاصة ما تعلق منها بتكثيف انتاج المواد الاعلامية والتبادل الاعلامي وعقد الندوات الخاصة بالقدس لمواجهة حالة الاستلاب والتفريغ والاحلال.ومن جهته، اطلع الرويضي المحمود على دور مكتب المنظمة في فلسطين وعلى قرارات اللجنة الدائمة للاعلام والشؤون الثقافية للمنظمة في دورتها الاخيرة، والتي تهدف الى تكثيف الجهد الاعلامي المتعلق بمدينة القدس.واتفق الطرفان على تفعيل البند السابع الخاص بتعزيز التنسيق مع لجنة القدس ووزارة الاعلام في فلسطين لعقد ندوات حول القدس والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الاقصى وكافة المقدسات في كافة العواصم الاسلامية، والبند الثامن المتعلق بقرارات اللجنة التي اعتمدت في اجتماعها الاخير والخاصة بتكثيف الانتاج الاعلامي وتبادل البرامج الاعلامية بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آليات للعمل الاعلامي المشترك.