وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، أخر مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي، إضافة الى مناقشة ما يقوم به القسم من عمليات جراحية معقدة ومايحتاجه من تجهيزات وكوادر طبية.جاء ذلك خلال إجتماع الوزير عواد مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي، بحضور أخصائي قلب الاطفال في مجمع فلسطين الطبي د. محمد النشاشيبي، الى جانب وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي ومدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمه.وشدد وزير الصحة على الاهمية الكبيرة لهذا القسم، وقال " يقوم الطاقم الطبي المختص في قسم جراحة قلب الأطفال بإجراءات وتدخلات وعمليات جراحية لقلب الأطفال من خلال إستقطاب الكفاءات وتجهيز القسم بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل جار على توسعة القسم بحيث يغطي عددا أكبر من الأطفال المرضى".وأضاف وزير الصحة " سيتمكن الطاقم الطبي بإجراء عدد أكبر من العمليات الجراحية بعد توسعة القسم، وسنقوم برفده بعدد من الكوادر التمريضية والفنية إضافة الى أطباء مختصين في جراحة قلب الأطفال".وتم خلال اللقاء مناقشة المعيقات والإحتياجات اللازمة من إجل إتمام مشروع التوسعة، وذلك بدعمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين.وأعرب الوزير عواد عن شكره لجمعية إغاثة اطفال فلسطين على دعمهم لهذا المشروع وتنفيذهم لمشاريع حيوية في وزارة الصحة مشددا على إستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين.