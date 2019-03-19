جنرال إسرائيلي: كنا على بعد شعرة من صراع شامل مع حزب الله

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المتقاعد حديثاً، غادي آيزنكوت، إن إسرائيل كانت على شفا الدخول في صراع شامل مع حزب الله اللبناني خلال فترة توليه المنصب.





وأوضح آيزنكوت، خلال مؤتمر حول الأمن الإسرائيلي، أن التوترات مع المنظمة المدعومة من إيران التي تسيطر على لبنان كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب ساخنة في أكثر من مناسبة.





وأشار إلى أن تهديد حزب الله هو تهديد حقيقي، وأن الحزب منظمة قوية اكتسبت خبرة في إدارة عمليات واسعة وترغب بإعداد خطة هجوم لغزو الجليل وجلب 5000 مقاتل من تحت الأرض، مبيناً أن تهديد إندلاع حرب مع حزب الله ازداد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.



وأشار أيزنكوت، إلى احتمال وجود أنفاق على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية التي لم تتمكن إسرائيل من اكتشافها بعد، قائلاً: "لقد كان مجد تتويج النشاط الأمني هو احباط البرنامج النووي الإيراني".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "كانت هناك حالات وأيام ليست بالقليلة كانت المسافة فيها بين هذه الأحداث والتصعيد إلى نقطة حرب أو صراع على بعد شعرة".وقال الجنرال المتقاعد إنه تم الكشف أنفاق حزب الله قبل سنوات والتحرك ضدها في كانون أول/ديسمبر الماضي، عندما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "درع الشمال" للكشف عن الأنفاق العابرة للحدود وتدميرها.