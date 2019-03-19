شؤون فلسطينية

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
هاتف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، ظهر اليوم الثلاثاء النائب بمجلس النواب الأردني خليل عطية، وثمن موقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.

بدوره شكر النائب الأردني، لبحر، مبادرته بالاتصال به، مؤكدًا أن واجبه القومي يوجب عليه هذا التصرفات، داعيًا زملائه البرلمانيين العرب لمناصرة فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن النائب عطية، كان قد أدى التحية العسكرية لمنفذ العملية البطولية في سلفيت وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال جلسة برلمانية رسمية عقدها مجلس النواب الأردني يوم أمس.  

كما أرسل بحر، برسالة عاجلة للنائب عطية، جاء فيها:" لقد تابعنا باهتمام بالغ مواقفكم الشجاعة بدعم القضية الفلسطينية في مجلس النواب الأردني حول تصريحاتكم الشجاعة المناصرة والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية وخاصة العملية البطولية الأخيرة في سلفيت، وكذلك مطالبتكم بطرد السفير الاسرائيلي من الأردن الشقيق".

وفي نهاية رسالته أبرق بحر، بالشكر العميق للنائب الأردني ولأهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومجلس النواب الأردني الموقر على هذه المواقف الوطنية التي تعبر عن أصالة الأردن الشقيق.

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