طائرة استطلاع اسرائيلية تستهدف موقعاً تابعاً للمقاومة شرقي غزة





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات".





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.