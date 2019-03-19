دولي

بعد ثلاثة عقود من الحكم.. الرئيس الكازاخستاني يعلن استقالته

بعد ثلاثة عقود من الحكم.. الرئيس الكازاخستاني يعلن استقالته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

ويقود نزارباييف البالغ من العمر 78 عاماً، الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط منذ عام 1989، بداية كزعيم شيوعي للبلاد ومن ثم رئيساً.

وقال نزارباييف في خطاب بثه التلفزيون: "اتخذت قراراً لم يكن سهلاً بالنسبة لي بالاستقالة كرئيس".

وأضاف نزارباييف: "إن قاسم جومارت توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان، سيتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة للفترة المتبقية من ولايتي بما يتماشى مع الدستور".

وأكد نزارباييف، الذي ساعد في جذب عشرات المليارات من الدولارات من شركات الطاقة الأجنبية، أنه سيواصل رئاسة مجلس الأمن وسيظل زعيماً لحزب نور أوتان الذي يهيمن على البرلمان.

وجاء رد الفعل الأسرع على الاستقالة من روسيا حيث قالت فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي والحليفة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء: "إن استقالة نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، كانت غير متوقعة وخطيرة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (ريا).

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