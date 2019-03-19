شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت

الجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث والمطاردة للشاب المتهم بتنفيذ عملية سلفيت، أول أمس الأحد، والتي أدت لمقتل جندي وحاخام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ويتهم الجيش الإسرائيلي الشاب عمر أبو ليلى (19 عاماً) من قرية الزاوية القريبة من سلفيت، بتنفيذ العملية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وبحسب المتحدث باسم الجيش، سيتم فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية يوم غدٍ الأربعاء وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة أيضاً، وذلك ووفقًا لتقييم الوضع الأمني وموافقة المستوى السياسي.

أخبار ذات صلة

إدارة معبر (إيرز) تصدر توضحياً حول آلية العمل غداً

إدارة معبر (إيرز) تصدر توضحياً حول آلية العمل غداً

الزق: على حماس مغادرة الحكم والحراك الشعبي نتيجة للواقع الأسود

الزق: على حماس مغادرة الحكم والحراك الشعبي نتيجة للواقع الأسود

(أونروا): لن نقدم على تثبيت موظفي الشواغر أو الدوام الكامل بسبب الأزمة

(أونروا): لن نقدم على تثبيت موظفي الشواغر أو الدوام الكامل بسبب الأزمة

&#34;الاعلام&#34; ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

"الاعلام" ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

ضمن المنحة القطرية.. العمادي يُطلق مشروعاً لتوزيع القسائم الشرائية بغزة

ضمن المنحة القطرية.. العمادي يُطلق مشروعاً لتوزيع القسائم الشرائية بغزة

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

مالية غزة تكشف قيمة الضرائب التي تجمعها من القطاع وآلية صرفها

مالية غزة تكشف قيمة الضرائب التي تجمعها من القطاع وآلية صرفها

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

&#34;الاعلام&#34; ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

"الاعلام" ومنظمة التعاون الاسلامي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

وزير الصحة يبحث مستجدات مشروع توسعة قسم جراحة قلب الأطفال بالمجمع الطبي

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

بحر يثمن موقف النائب الأردني خليل عطية تجاه القضية الفلسطينية

صيدم: استشهاد 49 طالبا ومعلما وإصابة واعتقال 3520 آخرين العام الماضي

صيدم: استشهاد 49 طالبا ومعلما وإصابة واعتقال 3520 آخرين العام الماضي

الجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت

الجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت

التربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا

التربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا

عباس زكي: الاعتداء على أبو سيف هو اعتداء على الكتاب والمثقفين الكبار

عباس زكي: الاعتداء على أبو سيف هو اعتداء على الكتاب والمثقفين الكبار

الهلال الأحمر: نقل عاطف أبو سيف إلى رام الله لتلقي العلاج

الهلال الأحمر: نقل عاطف أبو سيف إلى رام الله لتلقي العلاج

منوعات

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

شاهد: رقصة جريئة لشيرين على مسرح البحرين

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

صافيناز الأعلى أجرًا.. شاهد قائمة أجور الراقصات في مصر

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن &#34;ابنة الشحرورة&#34;

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة &#34;تحت ابطيها&#34;

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة "تحت ابطيها"

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

&#34;فرقة تكات&#34; غلفت التُراث بموسيقى ساحرة وأسرت الملايين.. ماذا تعرف عنهم؟

"فرقة تكات" غلفت التُراث بموسيقى ساحرة وأسرت الملايين.. ماذا تعرف عنهم؟

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

عربي

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي

السفير التونسي: همّنا أن تكون القضية الفلسطينية بصدارة الاهتمام العربي

وفيات جراء انهيار مسجد بالكويت

وفيات جراء انهيار مسجد بالكويت

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين