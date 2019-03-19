الجيش الإسرائيلي يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت

رام الله - دنيا الوطنيواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث والمطاردة للشاب المتهم بتنفيذ عملية سلفيت، أول أمس الأحد، والتي أدت لمقتل جندي وحاخام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.ويتهم الجيش الإسرائيلي الشاب عمر أبو ليلى (19 عاماً) من قرية الزاوية القريبة من سلفيت، بتنفيذ العملية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وبحسب المتحدث باسم الجيش، سيتم فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية يوم غدٍ الأربعاء وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة أيضاً، وذلك ووفقًا لتقييم الوضع الأمني وموافقة المستوى السياسي.