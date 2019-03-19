شؤون فلسطينية

التربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا

التربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر خمس منح دراسية كاملة، ومنح جزئية بنسبة 50٪؜ في الجامعة الأمريكية بمالطا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجالات البكالوريوس والماجستير، في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم لهذه المنح.

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