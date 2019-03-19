التربية تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر خمس منح دراسية كاملة، ومنح جزئية بنسبة 50٪ في الجامعة الأمريكية بمالطا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجالات البكالوريوس والماجستير، في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم لهذه المنح.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر خمس منح دراسية كاملة، ومنح جزئية بنسبة 50٪ في الجامعة الأمريكية بمالطا للعام 2019/2020؛ وذلك بمجالات البكالوريوس والماجستير، في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم لهذه المنح.