عباس زكي: الاعتداء على أبو سيف هو اعتداء على الكتاب والمثقفين الكبار

وقال في تصريح صحفي: "إن هذا الاعتداء يشكل جريمة ضد كتابنا الكبار الذين يخطون بدمائهم الزكية الرواية الوطنية للشعب الفلسطيني البطل ضد الرواية الاسرائيلية".

وأضاف زكي أن حركة حماس تحفر قبرها بأيديها من خلال هذه الأساليب الوحشية التي تريد إسكات صوت أهلنا في قطاع غزة، فالشعب الفلسطيني في غزة هو صوت العزة والكرامة الوطنية الحقة والذي لا يمكن إسكاته أو إذلاله أو قهره، فكما فشل الاحتلال إخضاع غزة، ستفشل كل المحاولات اللاحقة، فما عاش من يريد النيل من كرامة وإرادة أصحاب الهامات العالية لشعبنا في غزة.





وقال موجها حديثه لحركة حماس: "من يريد مقاومة الاحتلال عليه أن يعتمد على شعب عزيز حر مرفوع الرأس"، مضيفا: "إن على حركة حماس أن تتذكر أن الضرائب الإضافية والعقوبات الجماعية التي حاولت فرضها قوات الاحتلال كانت سببا في اندلاع الانتفاضة الكبرى عام 1987 التي أسقطت حاجز الرعب مع العدو الاسرائيلي".





وأكد أن التاريخ لن يرحم هذه الجريمة البشعة بحق أبو سيف، كما لن يرحم كل الجرائم التي أركبت بحق هذا الشعب الأبي الذي رفض ويرفض المهانة والإذلال.

