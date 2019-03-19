الهلال الاحمر: جاري تحويل عاطف أبو سيف للضفة لتلقي العلاج

رام الله - دنيا الوطنأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أن طواقمه بطريها إلى معبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، لنقل الدكتور عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.وكان مسلحون مجهولون قد اعتدوا على ابو سيف أول أمس الأحد، مما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة، ودخل على اثرها الى العناية المركزة.