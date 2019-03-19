بدء فعاليات الحراك البحري شمال غرب غزة والاحتلال يطلق عشرات قنابل الغاز

رام الله - دنيا الوطنتوافدت الجماهير الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، إلى منطقة (زيكيم)، عند الحدود البحرية شمال غرب مدينة غزة؛ للمشاركة في فعاليات الحراك البحري.وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت موقفها الرافض أمس الاثنين، من المشاركة في فعاليات الحراك البحري، بسبب ما يحدث في قطاع غزة.وشرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، برشق المواطنين المتواجدين عند الحدود الرحبية شمال غرب مدينة غزة بعشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين المتظاهرين.