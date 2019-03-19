شؤون فلسطينية

سفير نيوزيلندا يعزي الشعب الفلسطيني بضحايا الهجوم

سفير نيوزيلندا يعزي الشعب الفلسطيني بضحايا الهجوم
رام الله - دنيا الوطن
قدم السفير النيوزلندي غير المقيم لدى فلسطين من خلال القاهرة،  جريج لويس، تعازيه إلى السفير مازن شامية، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وأفريقيا وأستراليا، في ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين، الجمعة الماضية، بمدينة كرايستشرش النيوزيلندية، والذي راح ضحيته خمسين من ضمنهم ستة فلسطينيين بالإضافة إلى ستة جرحى آخرين. 

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها السفير النيوزلندي مع السفير شامية صباح اليوم، قدم فيها تعازيه لأسر الشهداء الفلسطينيين، مؤكداً إدانته واستنكاره لهذه الجريمة البشعة ضد المصلين، وأضاف أن حماية المجتمع الإسلامي هي من أولويات الحكومة النيوزلندية في الوقت الحالي. 

ومن جانبه أعرب السفير شامية عن شكره وتقديره للويس على تقديمه واجب العزاء للشعب الفلسطيني، وأكد على ضرورة وقوف نيوزلندا ومحاربتها ضد جميع أشكال الإرهاب في المنطقة والعالم ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف الموجه بالأخص إلى الإسلام والمسلمين.

وأكد شامية أن الشعب الفلسطيني تجرع مرارة هذه الفاجعة والتي أعادت لذاكرته أحداث أليمة مشابهة لمجازر عديدة تعرض لها مثل مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف وغيرها من المجازر التي ستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها والنظام العنصري الراعي لها. 

وقال السفير شامية: "إن مثل هذا الحدث الجلل يجب أن يكون حافزاً لتظافر كافة الجهود الدولية لمكافحة ومجابهة الإرهاب والتطرف، ودعم قيم التسامح والتعايش كافة والاندماج الثقافي في المجتمعات بعيداً عن الأعراق والأديان". 

كما ودعا الحكومة النيوزلندية للانفتاح أكثر مع العالم الإسلامي وفتح الحوار معه لدعم القيم الحضارية، والعمل معه على حل كافة الأزمات والمشاكل وعلى رأسها القضية الأولى بالنسبة للعالم الإسلامي وهي قضية فلسطين، والتي يجب أن تحل بشكل عادل وفق قرارات الأمم المتحدة والتي تعتبرها أهم مدخل لحل كل أزمات المنطقة والعالم أجمع.

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