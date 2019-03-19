شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُخمد حريق منزل ويحمي ويُسلم مصاغاً ذهبياً لصاحب المنزل

الدفاع المدني يُخمد حريق منزل ويحمي ويُسلم مصاغاً ذهبياً لصاحب المنزل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم الدفاع المدني بمحافظة جنين، على حريق نشب في منزل أحد المواطنين في قرية الشهداء جنوب جنين.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن الطاقم عمل في مركز دفاع مدني قباطية وجنين على محاصرة النيران التي نشبت في غرفة النوم، وإخمادها، والحيلولة دون امتدادها لباقي أرجاء المنزل، وتم تأمين المكان، والتأكد من عدم تجدد الحريق.

يذكر، أن الطاقم وخلال عمله على إخماد النيران، عثر على مصاغ ذهبي، حيث عملت الطواقم على حمايته، وتسليمه لصاحب المنزل.

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