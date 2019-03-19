شؤون فلسطينية

شرطة جنين تقبض على تاجر المخدرات الأخطر في المحافظة

شرطة جنين تقبض على تاجر المخدرات الأخطر في المحافظة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني، القبض على تاجر مخدرات، بعد رصده في منزله، وسط مخيم جنين، ويعد الأخطر في المحافظة.

وأفاد العقيد لؤي إرزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن قوة من فرع مكافحة المخدرات، وقوة من وحدة الشرطة الخاصة في شرطة المحافظة، وبإسناد من الأمن الوطني، وبعد متابعة لمدة استمرت قرابة الشهر، وجمع المعلومات حول هذا الشخص وأماكن تواجده، ألقت القبض عليه في منزله، بعد استصدار إذن التفتيش اللازم من النيابة العامة أصولاً، وبتفتيش المنزل، تم ضبط كمية من مادة القنب المصنع (هايدرو).

وأكد إرزيقات، أنه تم التحرز على المادة المضبوطة، وعلى الشخص، وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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