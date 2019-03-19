دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للأقصى الخميس

رام الله - دنيا الوطندعت ما تُسمى بـ "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين المتطرفين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس المقبل، احتفالًا بما يسمى "عيد البوريم أو المساخر".وبحسب الدعوات اليهودية المتطرفة، التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعات تابعة لـ "منظمات الهيكل" المزعوم، سوف تنظم برامج واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "البوريم" التوراتي.وسيتخلل هذه الاقتحامات "برامج إرشادية واحتفالية بما يتناسب مع العيد اليهودي، وسينفذ بعض أفراد منظمات الهيكل المزعوم تقاليد هذا العيد داخل الأقصى، وخاصة ارتداء الأزياء التنكرية".وسيشارك في هذه الاقتحامات كل من: "منظمة أمناء الهيكل"، "منظمة نساء لأجل الهيكل"، "مجموعة طلاب لأجل الهيكل"، "معهد الهيكل الثالث"، وحاخامات (كريات أربع)، وبعض الشخصيات الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يشارك أيضًا وزراء وأعضاء كنيست.وتأتي هذه الدعوات المتطرفة، فيما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، حيث اقتحمه اليوم، 59 مستوطنًا و46 من مجندات جيش الاحتلال، وعنصران من المخابرات من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.