وزارة التربية ووقف المعارف التركية توقعان بروتوكول التعاون التعليمي

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، اليوم، مع ممثل مؤسسة "وقف المعارف التركية" السفير حسن يافوس، بروتوكول التعاون التعليمي، بما يشمل إنشاء مدرسة فلسطينية، تُدرس المنهاج الفلسطيني باللغة التركية.ويشمل بروتوكول التعاون، دعم التعليم ما قبل المدرسي، وباقي المراحل التعليمية، وإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات والمكتبات والمراكز الثقافية والفنية وتشغيلها، وتطوير طرق التدريس، وتدريب المعلمين، وتقديم المنح، والتعاون بمجال البحث والتطوير، وإنشاء المؤسسات التي توفر الحاجات السكنية للطلبة والمعلمين.وحضر مراسم التوقيع؛ الوكلاء المساعدون، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وأسرة وكالة التعاون والتنسيق التركي (تيكا).وأكد صيدم، أن توقيع هذه الاتفاقية، يُجسد التزام الوزارة بمسيرة التطوير التربوي الشاملة، بما فيها إنشاء المزيد من المدارس، وتكثيف الجهود لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.وثمن الوزير الشراكة مع الجمهورية التركية من خلال "وقف المعارف"، و(تيكا)، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة؛ للرقي بالقطاع التربوي، متطلعاً لاستثمار هذه العلاقة لتحقيق المزيد من الإنجازات.من جهته، عبّر يافوس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تترجم العلاقة التعاونية الوثيقة بين الوزارة ووقف المعارف؛ خاصةً في مجال إنشاء المدارس الفلسطينية، سواء في فلسطين أو تركيا، مشيداً بالخطوات التطويرية، التي تتبناها الوزارة.ونقل دافوس تحيات الرئيس التركي إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً مواصلة تركيا دعم قطاع التعليم الفلسطيني، ومشيداً بما حققه، وما يزال يحققه هذا القطاع من إنجازات.