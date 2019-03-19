شؤون فلسطينية

الخارجية: قرار نتنياهو وتصريح فريدمان يكشفان زيف الإدعاء الأمريكي بالبحث عن السلام

الخارجية: قرار نتنياهو وتصريح فريدمان يكشفان زيف الإدعاء الأمريكي بالبحث عن السلام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البدء ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (أريئيل)، وذلك خلال جولته الاستفزازية لمحافظة سلفيت.

وعبرت الوزارة، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن إدانتها للتصريحات العنصرية التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لصحيفة يمينية تصدر في العاصمة واشنطن، والتي من خلالها يؤكد من جديد على أنه يلعب دور الناطق الرسمي باسم الاحتلال، وممثل متجول لمصالحه وسياساته الاستعمارية.

وحسب البيان، فإن تزامن تصريح فريدمان مع قرار نتنياهو، يعكس عمق الغطاء الذي توفره إدارة الرئيس ترامب وسياساتها الشرق أوسطية لعمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي، ويكشف مجدداً عن قرار أمريكي منحاز، يقضي بتوفير وإضاعة كل ما يلزم من وقت حتى يتمكن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو من تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية الظلامية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان: "ما يقوله فريدمان، وغيره من الفريق الأمريكي المُتصهين، تنفذه الحكومة الإسرائيلية، وأذرعها المختلفة وجرافاتها".

وأكد أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان وبشكل يتناغم مع مخططات وبرامج اليمين الإسرائيلي يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بشأن خطة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الحديث عما تسمى بـ (صفقة القرن) ما هو إلا ملهاة وسخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي،  وبمنطقة الشرق الأوسط.

وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والاكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال، تعبر عن تخاذل دولي مؤسف، وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها، إن لم يكن للنظام الدولي برمته.

وتطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته والدفاع عما تبقى من مصداقيته، تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

ودعا البيان، الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف؛ لسرعة التحرك لإنقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأمريكية عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.

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