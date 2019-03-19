وزارة الإعلام ومنظمة التعاون الإسلامي تُناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال، وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، في مكتبه اليوم الثلاثاء، ممثل منظمة التعاون الإسلامي، السفير أحمد الرويضي؛ لمناقشة سبل تفعيل قرارات اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية في منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة حول القدس.وأشاد المحمود، بالدور الذي تقوم به المنظمة بما يتعلق بالمدينة المقدسة في ظل ما تتعرض له من أسرلة واستعمار، وفي إطار التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات دولة فلسطين، وعلى رأسها وزارتا الإعلام والثقافة لإطلاق فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الإسلامية" الشهر المقبل، وطالب بضرورة تفعيل القرارات التي تبنتها المنظمة في اجتماعاتها، وخاصة ما تعلق منها بتكثيف إنتاج المواد الإعلامية والتبادل الإعلامي، وعقد الندوات الخاصة بالقدس لمواجهة حالة الاستلاب والتفريغ والإحلال.ومن جهته، أطلع الرويضي المحمود على دور مكتب المنظمة في فلسطين، وعلى قرارات اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية للمنظمة في دورتها الأخيرة، والتي تهدف الى تكثيف الجهد الإعلامي المتعلق بمدينة القدس.واتفق الطرفان على تفعيل البند السابع، الخاص بتعزيز التنسيق مع لجنة القدس، ووزارة الإعلام في فلسطين لعقد ندوات حول القدس والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وكافة المقدسات في كافة العواصم الإسلامية، والبند الثامن المتعلق بقرارات اللجنة التي اعتمدت في اجتماعها الأخير، والخاصة بتكثيف الإنتاج الإعلامي، وتبادل البرامج الإعلامية بين الدول الأعضاء، وتم اعتماد آليات للعمل الإعلامي المشترك.