وزير الخارجية الأمريكي: سأبقى بمنصبي لحين إقالتي بتغريدة "تويتر"

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيبقى في منصبه على رأس خارجية بلاده، حتى يُقرر الرئيس دونالد ترامب إقالته بتغريدة على (تويتر).







وأضاف بومبيو، في اجتماع مع المواطنين في ولاية كانساس: "سأبقى في منصبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على تويتر"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).







واستبعد بومبيو احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة ضمنية لما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون، الذي أقصاه ترامب بتغريدة.

جدير بالذكر، أن ترامب كثيراً ما يُبلغ بإقالة موظفيه على حسابه في موقع (تويتر).