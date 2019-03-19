طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للمتبقين من الحافلتين الثالثة والرابعة والخامسة من كشف 18/3.وطالبت الوزارة، المسافرين، بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.