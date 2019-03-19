وفيات جراء انهيار مسجد بالكويت

رام الله - دنيا الوطنانهار مسجد قيد الإنشاء في الكويت، ما أدى لوقع عدد من المصابين والقتلى.وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإدارة العامة للإطفاء، الكويتية، في بيان لها: "وقوع حادث انهيار في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة، بجانب مقبرة الصليبيخات، أدى لوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين".​وأكدت الإدارة في بيانها، أن غرفة عمليات الإطفاء، تلقت بلاغًا في تمام الساعة 1:34 صباحًا، يفيد بوقوع الحادث، وعلى إثره، تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والإنقاذ الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأوضحت الإدارة، أن "الانهيار وقع أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة بسقف المسجد، ماتسبب بانحشار خمسة عمال".وأضافت الإدارة في بيانها، إلى أن فرق الإطفاء باشرت بعملية الإنقاذ لرفع الأنقاض عن العمال، حتى تمكنت من إخراجهم، وتم تسليم المصابين منهم إلى فنيي الطوارئ الطبية.وبحسب صحيفة (القبس) الكويتية، قامت جهات التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الانهيار، وتم استدعاء ضابط قطاع الوقاية.