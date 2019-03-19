أردوغان للإرهابي: إذا لم تُحاسبك نيوزيلندا فنحن سنفعل

رام الله - دنيا الوطنهاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، متوعداً بمحاسبته إذا لم تُحاسبه بلاده.ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول)، عن أردوغان، فقد خاطب منفذ الهجوم، الذي راح ضحيته 50 شخصاً، برينتون تارانت، قائلًا: "عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك، وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف نحاسبك بشكل من الأشكال".وأضاف: "بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا عقوبة الإعدام، إذ يصعب عليّ أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطناً ليلة المحاولة الانقلابية 15 تموز/ يوليو 2016، وهم أحياء في السجون تتم تلبية احتياجاتهم، حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد".