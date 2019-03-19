يديعوت: بالونات مفخخة أُطلقت من غزة وسقطت شمال شرق (نتيفوت)

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إنبالونات مفخخة، أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في كيبوتس (شوفال) شمال شرق (نتيفوت) بمنطقة غلاف غزة.يشار إلى أن فصائل المقاومة، اتخذت قراراً أمس الأحد، بتفعيل والوسائل الأخرى، ووحدة الإرباك الليلي مجدداً على الحدود الشرقية، بسبب مماطلة الاحتلال في الرد على مطالبها، فيما يتعلق بالتفاهمات لتثبيت التهدئة في القطاع.