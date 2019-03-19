لجنة الانتخابات تختتم الورشة التدريبية الأولى للصحفيين

رام الله - دنيا الوطناختتمت لجنة الانتخابات المركزية، و(مركز تطوير الإعلام) في جامعة بيرزيت، يوم أمس الاثنين، الورشة الأولى من سلسلة ورشات تدريب الصحفيين، حول التغطية الإعلامية للانتخابات.وقد تم خلال حفل الختام، توزيع شهادات للصحفيين المشاركين في الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، وعددهم 25 صحفياً وصحفية، تم تدريبهم على أسس تغطية الانتخابات بصورة مهنية وعادلة ومحايدة، والذين بدورهم قاموا بإنتاج عدد من المواد الإعلامية التوعوية، حول قضايا تخص الانتخابات.جدير بالذكر، أنه من المقرر، أن يتم خلال المشروع الممول من الحكومة النرويجية، عقد ورشتين أخريين للصحفيين خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل في مدينتي غزة ونابلس، وذلك بالتعاون مع (مركز تطوير الإعلام) في جامعة بيرزيت.