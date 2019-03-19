بسيسو: أصوات داخل حماس نفسها ترفض ما تقوم به عناصرها



وحذر بسيسو في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، من اعتداءات حماس المتكررة على أبناء شعبنا وترويع الكتاب والمثقفين والآمنين في غزة، مضيفاً أن حماس لجأت لمنطق العنف والهراوات، بدل الحكمة، بعد فشلها في

دفع عجلة المصالحة للأمام، وقبول الانتخابات، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، كبدائل لتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في القطاع.



وأشار وزير الثقافة، إلى أن هناك أصواتاً داخل حماس نفسها، ترفض ما تقوم به عناصرها وقيادتها من اعتداء مؤلم على أبناء شعبنا، معرباً عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى خلق واقع أفضل لأبناء شعبنا، ويخدم القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة، إيهاب بسيسو: إن محاولة اغتيال الكاتب والمتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، مؤامرة وجريمة مكتملة الأبعاد، تستهدف قطع يد كل من ينادي بحياة أفضل، وكل من يرفض أن يتجزأ الوطن أو يتحول إلى إمارات صغيرة.