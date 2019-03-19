الديمقراطية: بالرغم من استنكارات الفصائل الوطنية حماس تواصل ممارساتها بحق غزة



وطالب عبد الكريم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، قادة حركة حماس بوقف هذه الممارسات وإعادة النظر بالأسباب التي أدت لهذه الأزمة والعودة لتطبيق اتفاقيات المصالحة وتمكين السلطة الوطنية من ممارسة صلاحيتها في القطاع بشكل كامل للخروج من هذه الدوامة.





رام الله - دنيا الوطنقال نائب الامين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم، إنه وبالرغم من الاستنكار والرفض والشجب المتواصل من قبل جميع القوى والفصائل الوطنية إلا ان حماس تواصل ممارساتها بحق أهلنا في قطاع غزة والتي تسيء إلى نضالهم.