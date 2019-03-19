حماس: نستنكر الاعتداء الذي تعرض له "عاطف أبو سيف"

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة (حماس) عن استنكارها للاعتداء الذي تعرض له، عاطف أبو سيف، القيادي في حركة فتح، الناطق باسمها، أمس الاثنين.ودعت حماس، وزارة الداخلية، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.إلى ذلك، رفضت حركة حماس، واستهجنت، كافة أشكال التصريحات والتلميحات المتسرعة التي صدرت عن حركة فتح أو غيرها، التي تحمل حماس أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الحادث المرفوض.