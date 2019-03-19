العالول: نتواصل مع الأشقاء بـ"مصر" للضغط على حماس لوقف ما يحدث بغزة



وأكد العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، أن جهوداً حثيثة تُبذل على المستوى الداخلي من خلال فصائل منظمة التحرير، والمستوى الإقليمي، تتمثل بالتواصل مع الأشقاء في مصر من أجل الضغط والتأثير على حماس؛ للكف عن ممارساتها "القمعية" بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.



الفلسطيني، وفتح صراع داخلي لتطبيق (صفقة العار).

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن الاعتداء على الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، بهذه القسوة من قبل أجهزة حماس، إلى جانب استهدافها لكوادر فتح، إما بالاعتداء أو الخطف، خلفه أهداف خبيثة من أجل خلق أزمات في النسيج