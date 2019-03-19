هل يمكن أن يتحالف غانتس مع نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن رئيس حزب (أزرق- أبيض)، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، لا يستبعد إمكانية الجلوس في حكومة مع (الليكود).وفي تسجيلات لمحادثات مغلقة، كشفتها نشرة أخبار القناة 13، مساء أمس، يسمع صوت غانتس، وهو يتحدث عن إمكانية الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ويقول غانتس في إحدى المحادثات: "اخترت عبارة "في الوضع الناشئ" لكيلا يتم إحكام غلق الباب، سيكون الباب مغلقاً، ولكن ليس محكم الإغلاق. الآن، كما رأينا، الحياة ديناميكية، ويمكن أن يتغير الوضع، ترامب سيطرح خطة، أنا سأفوز، وترامب سيطرح خطة، حسناً، ماذا الآن؟".ووفقا لغانتس "لقد باع نتنياهو الدولة، والآن سيشرع القانون الفرنسي، فهل يجب أن أبقى غير مبال بهذه القصة ولا أبيع روحي ولا أتحالف مع الحريديم؟ أنا أبعث لكم صفحة فارغة، موقعة أدناه باسمي بيني غانتس، ثلثي الصفحة لكم، اكتبوا فيها كل ما تريدون، واتركوا لي الثلث المتبقي، وسأكتب فيه ما أريد".