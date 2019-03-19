عريقات: شعبنا في غزة قادر إسقاط (حماس) وجعلها خارج الساحة السياسية الوطنية



واعتبر عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، محاولة اغتيال أبو سيف، بأنها سلوك يدل على الوجه الحقيقي لحماس، مبيناً أن ما تقوم به بحق شعبنا غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ شعبنا، بهدف تدمير المشروع الوطني، ومحو الهوية الوطنية الفلسطينية، وفق قولهّ.



وشدد عريقات على أن غزة، هي منبع الوطنية الفلسطينية، وأن شعبنا في قطاع غزة، قادر على إسقاط (حماس) وجعلهم خارج الساحة السياسية الوطنية، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة، تستخدم أية أداة تقدم أوراق اعتماد لها، ومن ثم ترميها إلى مزابل التاريخ.





وأكد عريقات، أن جرائم حماس، وعناصرها بحق شعبنا في غزة هي إلى زوال، موضحاً أن الجبروت والانقلاب لا يمكن أن يخلق واقعاً.

رام الله - دنيا الوطندان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دكتور صائب عريقات، بشدة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، واصفاً إياها بالجريمة النكراء والعمل الإجرامي، الذي تتحمل حماس مسؤوليته ومسؤولية كل الجرائم، التي ارتكبتها عناصرها بحق أبناء شعبنا في غزة.