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آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، قال بمؤتمر دغان الأمني في نتانيا، أمس الاثنين: إن حزب الله "وضع خطة ضخمة لإدخال 5000 مقاتل عبر الأنفاق إلى إسرائيل، من خلال استخدام النار، ولقد اكتشفنا هذه الخطة قبل أربع سنوات، وتعاملنا معها قبل شهرين، بالتوازي مع التدمير المستمر لقدرة التنظيم على تفعيل أسلحة دقيقة".

وأشار رئيس الأركان السابق إلى "عملية الدرع الشمالي"، التي قادها قبل أن ينهي ولايته، والتي تم في إطارها كشف وتدمير ستة من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفي نهاية تلك العملية، أعلن الجيش أنه أزال تهديد الأنفاق من الأراضي اللبنانية.

وتطرق رئيس الأركان السابق إلى تهديدات إضافية تواجه دولة إسرائيل، قائلاً: "تواجه دولة إسرائيل حاليًا أربع دوائر تهديد، ثلاث منها تاريخية ودائرة جديدة من التهديد. لقد أصبح التهديد غير التقليدي ضعيفاً إلى حد ما في أعقاب الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وهذا بلا شك هو التهديد الأول الذي سيواصل مرافقتنا.

"التهديد الثاني، التقليدي الذي يشغل الجيش الإسرائيلي، ضعف بعض الشيء في أعقاب اتفاقات السلام. وأما التهديد الثالث فهو تهديد شبه تقليدي- إرهاب العصابات الذي يشهد تقدما. وأما التهديد الرابع، فهو تهديد في مجال السيبر، والذي يتزايد في السنوات الأخيرة ضد دولة إسرائيل. لا شك في أن هذا هو تهديد كبير سيشغلنا في المستقبل أكثر وأكثر".

ووفقًا لآيزنكوت، "توفر الاستراتيجية الأمنية غير المكتوبة واستراتيجية الجيش الإسرائيلي أساسًا أيديولوجيًا للجيش الإسرائيلي حول كيفية تمكين إسرائيل من مواصلة التطور والازدهار على الرغم من التهديدات التي تتغير. والفهم هو أن هناك عناصر نفسية وعناصر أخرى تقود إلى التفوق الإسرائيلي والجهود السرية التي تبذلها المنظمات السرية".

كما قال آيزنكوت: "عندما أنظر إلى التحديات الأمنية في إسرائيل، أتخيلها ككتلة جليد كبيرة. طرف الجليد- التحديات في الضفة وغزة- هذا ما يراه المواطن الإسرائيلي- وفي الجزء غير المرئي- التحدي النووي، جهود الهيمنة الإيرانية، والصناعات العسكرية المتطورة، والقدرة الصاروخية لإيران".

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