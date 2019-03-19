دولي

نتنياهو: إذا لم يستطع غانتس حماية هاتفه فكيف سيحمي إسرائيل؟

نتنياهو: إذا لم يستطع غانتس حماية هاتفه فكيف سيحمي إسرائيل؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لسع المرشح لرئاسة الحكومة بيني غانتس، ليلة أمس، وقال: إذا لم يستطع غانتس حماية هاتفه، فكيف سيحمي الدولة؟"

وفي اجتماع لحزب الليكود في القدس، قال نتنياهو: "في الوقت الذي أمرت فيه باقتحام الأرشيف النووي الإيراني، اقتحمت إيران هاتف بيني غانتس الخلوي، ومن المفارقات أن غانتس كان رئيسًا لشركة (سيبر مفلسة)، كان يفترض فيه حماية هاتفه، وهذا إخفاقه الشخصي".

ورفض نتنياهو اتهامات حزب غانتس "أزرق- أبيض" بأنه كان وراء تسريب الاختراق للصحفي عميت سيغل، وقال: "أنا أدين بشدة الهجمات الجامحة التي شنها لبيد وغانتس ضد الموساد والشاباك وضدي".

وكتب سيغال بنفسه، بالأمس، في حسابه على (تويتر): "بشكل استثنائي، وبسبب كل أنواع نظريات المؤامرة الخاطئة، أكتب بوضوح ما أشرت إليه يوم الجمعة: مصدر القصة عن بيني غانتس ليس رئيس الوزراء أو المقربين منه أو أي شخص من محيطه".

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقده حزب "أزرق- أبيض"، أمس، تواصل الحديث عن هذا الاختراق، وقال غانتس: "بالنسبة إلى "المواد المحرجة" ظاهراً على الهاتف، نحن لم نجتمع لمناقشة حجم جهاز صغير وشخصي خاص، لقد اجتمعنا هنا من أجل شيء أكبر. فشؤوني الخاصة أديرها لوحدي. اقترح عدم خلط الأمور". وادعى غانتس أنه يجب التحقيق في موضوع اختراق الهاتف.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، سعى قادة الحزب إلى تركيز الاهتمام على قضية الغواصات، والتي وصفوها بأنها "أكبر فضيحة فساد في البلاد". وقالوا: "سنشكل لجنة تحقيق، وسيتم التحقيق مع كل شخص متورط في القضية".

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