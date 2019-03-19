صبرة: لا زلنا بانتظار عودة المصريين وتفعيل وحدة الإرباك بسبب مُماطلة الاحتلال





وتابع: "التواصل موجود مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، والمؤسسات الأممية تعمل لتنفيذ المشارع بالاتفاق مع قطر، سواءً على صعيد المساعدات عن طريق مشاريع التشغيل، أو إغاثة الأسر المحتاجة".



وفيما يتعلق بقرار الجبهة الشعبية، أمس، مقاطعة المسير البحري، على خلفية الأحداث في غزة، قال صبرة: "مسيرات العودة انطلقت كمشروع وطني فلسطيني، ونحن على قناعة بأن كل الفصائل، أبدت التزمها لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني".





وأضاف: "نرى جميع الفصائل تحشد لمسيرات العودة ومليونية الأرض والوحدة، وكل الفصائل متفقة على إنجاح المسيرات، حتى تحقق أهدافها".

خاص دنيا الوطنتحدثت حركة (حماس) اليوم الثلاثاء، عن تأخر قدوم الوفد المصري إلى قطاع غزة، وتفعيل وحدة الإرباك الليلي مرة أخرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وقال القيادي في الحركة، ماهر صبرة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن مسيرات العودة، انطلقت لتحقيق أهداف واضحة، منها كسر الحصار بشكل كامل عن غزة.وأضاف: هناك جهود مصرية مشكورة، حيث تقوم بصياغة تفاهمات بين المقاومة والفصائل الفلسطينية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، على أن يتم البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات.وأكد صبرة، أننا "بانتظار عودة الوفد المصري إلى غزة؛ ليأتي معه بالردود النهائية، من الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بتنفيذ التفاهمات، والجداول الزمنية في أي وقت".وتابع: "ننتظر عودة الوفد المصري، وبسبب التصعيد الذي حصل الأسبوع الماضي، تأخر الوفد المصري، ولكن واضح أن العدو يحاول أن يُماطل في تنفيذ الاستحقاقات، فيما تم التفاهم عليها"وأكد القيادي في حركة حماس، أنه "بسبب مماطلة الاحتلال كان هناك قرار بعودة وحدة الإرباك الليلي، كما حدث أمس، وأيضاً الحراك البحري، نحن نقول: إن مسيرات العودة مستمرة، ولن تتوقف حتى تنتزع حقوقها".وشدّد صبرة على أن الاحتلال، يحاول كسب الوقت، وهذا ما اعتدنا عليه، مؤكداً أن الذي جرى التفاهم عليه، يجب أن ينتزع انتزاعاً من الاحتلال، ويجب على الشعب، أن يعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض.وحول جهود الأمم المتحدة لتخفيف الحصار، قال صبرة: إن الاتصالات مع الأمم المتحدة لم تنقطع، وهناك التزامات من خلال الأمم المتحدة، ورأينا بأنه تم الإعلان عن مشاريع تشغيل من قبل الأمم المتحدة، وهذا جزء من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها.