مصلحة السجون تَزعم: أسرى فلسطينيون أحرقوا فراش 14 زنزانة في (رامون)

رام الله - دنيا الوطنزعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء أمس، أن الأسرى الفلسطينين في سجن (رامون) أحرقوا الفراش في 14 زنزانة.ووفقاً لمزاعم المصلحة، فقد أصيب أحد أفراد طاقم الإدارة، وأحد الأسرى بجروح طفيفة، وتم إطفاء الحريق بسرعة.يذكر، أن سلطات السجون، قامت مؤخراً بتركيب أجهزة في أقسام الأسرى الفلسطينيين، بهدف تعطيل الاستقبال الخلوي، مما أدى إلى توتر بين الأسرى وسلطة السجون.ويضم الجناح، الذي تم إشعال النار فيه، 88 أسيرًا، يحتجزون في 20 زنزانة، ويوم أمس تم إدخال الأسرى إلى هذا القسم، لأول مرة، بعد أن تم إخلاؤه في الأسابيع الأخيرة؛ لغرض تركيب أجهزة تشويش البث الخلوي.