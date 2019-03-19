عربي

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين
الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
كشف الأمير الوليد بن طلال عن برنامجه اليومي خلال احتجازه في "الريتز" ضمن حملة الفساد بالمملكة. 

وقال بن طلال خلال لقاء في برنامج "في الصورة" على روتانا خليجية: "كان عندي برنامج في الريتز لأني دقيق في حياتي، وأنا أكل خضار فقط لا أتناول اللحوم والأسماك".

وأضاف الوليد: "كنت أصلي الفجر وأنام ، وكنت أتابع القراءة، وكذلك مشاهدة التلفزيون، وكنت أمارس الرياضة، أمشي في اليوم على الأقل 3 كيلو، داخل "السويت" الذي كنت فيه لأنه مساحته كانت 250 متر".

 وتابع الوليد: "أصبحت أحد عمداء "الريتز"، واسمه أصبح مقترنا باسمي!، ما فيه وسيلة إعلامية يذكر فيها الريتز إلا ويذكرون اسمي".

 وأشار بن طلال إلى أنه قد رأى أسماء المحتجزين في الريتز، ولكنه استغرب لوجود اسم شخص واحد وهو إبراهيم العساف.

 وأوضح بن طلال، أنه كان يدافع عن إبراهيم العساف لأنه يعتقد أنه بريء وليس لكونه نسيبه، مؤكداً: "الدليل أنه عندما خرج من الريتز تم تعيينه وزير للخارجية".


 



 


أخبار ذات صلة

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

فيديو: نيوزيلندا تستعد لدفن ضحايا هجوم المسجدين

فيديو: نيوزيلندا تستعد لدفن ضحايا هجوم المسجدين

الكويت تعتقل &#34;رَجُلَ&#34; بشار الأسد

الكويت تعتقل "رَجُلَ" بشار الأسد

مكاتب لـ &#34;6 شهور&#34; مجاناً.. تُجار الأردن يواجهون الركود بعروض مُغرية

مكاتب لـ "6 شهور" مجاناً.. تُجار الأردن يواجهون الركود بعروض مُغرية

فيديو: بــ&#34;مليون زهرة&#34;.. مكة تُدشّن مهرجاناً للورود للمرة الأولى في تاريخها

فيديو: بــ"مليون زهرة".. مكة تُدشّن مهرجاناً للورود للمرة الأولى في تاريخها

البلد العربي الوحيد الذي يُعطل بمناسبة عيد الأم

البلد العربي الوحيد الذي يُعطل بمناسبة عيد الأم

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

بوتفليقة: الجزائر ستُغير نظامها السياسي

بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما

بعد إغلاق دام لسنوات.. سوريا والعراق ستفتحان الحدود بينهما

التعليقات

الدنيا حكايات

من خُرافات حرب أكتوبر

من خُرافات حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: بالرغم من استنكارات الفصائل الوطنية حماس تواصل ممارساتها بحق غزة

الديمقراطية: بالرغم من استنكارات الفصائل الوطنية حماس تواصل ممارساتها بحق غزة

مصلحة السجون تَزعم: أسرى فلسطينيون أحرقوا فراش 14 زنزانة في (رامون)

مصلحة السجون تَزعم: أسرى فلسطينيون أحرقوا فراش 14 زنزانة في (رامون)

الدفاع المدني يُخمد حريقاً داخل مزرعة لتربية الدواجن بالأغوار الشمالية

الدفاع المدني يُخمد حريقاً داخل مزرعة لتربية الدواجن بالأغوار الشمالية

الشعبية: الانتصار للأسرى أولوية وطنية عاجلة

الشعبية: الانتصار للأسرى أولوية وطنية عاجلة

نقابة الصحفيين تُطالب بمحاسبة المعتدين على الروائي عاطف أبو سيف

نقابة الصحفيين تُطالب بمحاسبة المعتدين على الروائي عاطف أبو سيف

مليار دولار قيمة الدَّيْن الخارجي الحكومي الفلسطيني مع نهاية 2018

مليار دولار قيمة الدَّيْن الخارجي الحكومي الفلسطيني مع نهاية 2018

هيئة الأسرى: المعتقلون الفلسطينيون يحتاجون لخطوات مؤثرة لمؤازرتهم

هيئة الأسرى: المعتقلون الفلسطينيون يحتاجون لخطوات مؤثرة لمؤازرتهم

سلطات الاحتلال تشرع بهدم مدرسة في مخيم شعفاط بالقدس

سلطات الاحتلال تشرع بهدم مدرسة في مخيم شعفاط بالقدس

منوعات

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن &#34;ابنة الشحرورة&#34;

هددت والدتها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. مالا تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة &#34;تحت ابطيها&#34;

إعلامية مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة "تحت ابطيها"

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

عمرو دياب يرد على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني بلقطات خاصة

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

ظهور مريم حسين بدون مكياج نهائياً يغير ملامحها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

حلا الترك تصدم جمهورها بطريقة أكلها

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

ريهام حجاج تثير التساؤلات ببطنها المنتفخ قبل زفافها بأيام

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

بعد 5 سنوات.. بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة صادمة.. أين شعرها؟

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

ممثل شهير يقاضي زوجته بسبب تسريبها صوراً فاضحة جداً لهما

عربي

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

آيزنكوت: حزب الله خطط لإدخال 5000 مقاتل إلى إسرائيل

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين

الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين

فيديو: نيوزيلندا تستعد لدفن ضحايا هجوم المسجدين

فيديو: نيوزيلندا تستعد لدفن ضحايا هجوم المسجدين

الكويت تعتقل &#34;رَجُلَ&#34; بشار الأسد

الكويت تعتقل "رَجُلَ" بشار الأسد