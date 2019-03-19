الوليد بن طلال يكشف يومياته في الريتز.. وهذا الاسم الوحيد الذي استغربه بين المحتجزين





وقال بن طلال خلال لقاء في برنامج "في الصورة" على روتانا خليجية: "كان عندي برنامج في الريتز لأني دقيق في حياتي، وأنا أكل خضار فقط لا أتناول اللحوم والأسماك".



وأضاف الوليد: "كنت أصلي الفجر وأنام ، وكنت أتابع القراءة، وكذلك مشاهدة التلفزيون، وكنت أمارس الرياضة، أمشي في اليوم على الأقل 3 كيلو، داخل "السويت" الذي كنت فيه لأنه مساحته كانت 250 متر".





وتابع الوليد: "أصبحت أحد عمداء "الريتز"، واسمه أصبح مقترنا باسمي!، ما فيه وسيلة إعلامية يذكر فيها الريتز إلا ويذكرون اسمي".





وأشار بن طلال إلى أنه قد رأى أسماء المحتجزين في الريتز، ولكنه استغرب لوجود اسم شخص واحد وهو إبراهيم العساف.





وأوضح بن طلال، أنه كان يدافع عن إبراهيم العساف لأنه يعتقد أنه بريء وليس لكونه نسيبه، مؤكداً: "الدليل أنه عندما خرج من الريتز تم تعيينه وزير للخارجية".



















رام الله - دنيا الوطنكشف الأمير الوليد بن طلال عن برنامجه اليومي خلال احتجازه في "الريتز" ضمن حملة الفساد بالمملكة.