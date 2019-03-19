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شؤون فلسطينية

مركز "مدى" يستعرض الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في مجلس حقوق الإنسان

مركز "مدى" يستعرض الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في مجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" مجلس حقوق الإنسان، ببذل الجهود اللازمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ التدابير القانونية، التي تجبر إسرائيل كقوة محتلة على الامتثال للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها، لا سيما الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

 جاء ذلك، خلال كلمة المركز في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أثناء مشاركته في أعمال الدورة الاعتيادية الأربعين للمجلس، تحت البند السابع الخاص بالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي تمحورت حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الصحفيين والحريات الإعلامية في فلسطين، وتصاعدها المتواصل.

وأشار مركز "مدى" في كلمته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار السنوات العشر الماضية، كان يرتكب ما معدله 21 انتهاكاً ضد الصحفيين الفلسطينيين شهرياً، ولكن معدل وقوع الاعتداءات الإسرائيلية في العام 2018 شهد زيادة كبيرة، حيث وصلت ما معدله 38 انتهاكاً كل شهر، كان أسوأها استشهاد اثنين من الصحفيين أثناء أدائهما عملهما في قطاع غزة (ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين)، هذا بالإضافة إلى الزيادة في عدد الحالات التي تعرضت للاعتقال أو الاحتجاز، حيث بلغ عدد الحالات 41 حالة مقارنة بـ 33 حالة في العام السابق.

وأكد مركز "مدى" في كلمته على أن حقوق الصحفيين الفلسطينيين لا تزال عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، وحتى الآن، ولا توجد إجراءات رادعة، تمكنهم من ممارسة عملهم بحرية.

يذكر، أن مركز "مدى" يشارك سنوياً في جلسات مجلس حقوق الإنسان منذ حصوله على عضوية المراقب في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات، ويلقي ممثلوه كلمات حول واقع الحريات الإعلامية في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حرية الصحافة.

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