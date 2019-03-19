الاحتلال يَفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، يوم غد الأربعاء الموافق 20 آذار/ مارس 2019، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية، وفقًا لتقييم الوضع الأمني، وموافقة المستوى السياسي.وأضاف المتحدث: "سيبدأ الإغلاق في منتصف الليل، وسيرفع الإغلاق يوم السبت الموافق 23 آذار/ مارس 2019، عند منتصف الليل، وفقًا لتقييم الوضع".