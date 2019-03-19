حماس: مُحاولات السلطة والاحتلال للإيقاع بين الشعب والمقاومة فَشلت





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء: إن محاولات السلطة والاحتلال للإيقاع بين الشعب والمقاومة، فشلت في تحقيق أهدافها.وأضاف أبو زهري في تغريدة على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): تصريحات الطرفين قدمت دليلاً قاطعاً لشعبنا علي بشاعة المخطط، الذي كان يستهدف غزة.