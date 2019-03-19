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لأسبوع واحد.. الزراعة بغزة تُوقف تصدير البندورة والخيار للخارج وتُوضح السبب

لأسبوع واحد.. الزراعة بغزة تُوقف تصدير البندورة والخيار للخارج وتُوضح السبب
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقف تصدير الخيار والبندورة من القطاع إلى الخارج، وذلك لمدة أسبوع واحد على إثر ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.

وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة، تحسين السقا، إن الوزارة قررت وقف تصدير البندورة والخيار من القطاع للخارج، نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتاً إلى أن ذلك يمثل فرصة لانخفاض الأسعار.

وأوضح السقا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك جاء في إطار الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين على ارتفاع الأسعار، حيث أن كيلو البندورة، وصل بحدود الخمسة شواكل، كما أن كيلو الخيار وصل لثلاثة شواكل.

وأضاف السقا: "بدأنا منذ أيام بتطبيق القرار، وسيستمر العمل به لمدة أسبوع واحد؛ لإعطاء فرصة لخفض الأسعار في السوق المحلي، ومن أجل التخفيف على المواطنين في غزة".

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