الدفاع المدني يُخمد حريقاً داخل مزرعة لتربية الدواجن بالأغوار الشمالية









رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني في طوباس فجر اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس 2019 ، حريقاً داخل مزرعة دواجن في بلدة بردلا بالأغوار الشمالية.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم الإطفاء، توجهت إلى مكان الحريق، وعملت على إخماد النيران، التي كانت مشتعلة في محتويات المزرعة، وعملت الطواقم على حصر النيران، ومنع انتقالها إلى المزارع المجاورة.ويهيب مدير الدفاع المدني في محافظة طوباس، مقدم هلال حماد، بالإخوة المزارعين لضرورة الانتباه لوسائل التدفئة المستخدمة في مزارعهم، وتفقد الوصلات الكهربائية، وضرورة توفير كافة وسائل الوقاية والسلامة العامة.