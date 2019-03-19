وزيرة إسرائيلية تُثير الجدل باستخدام "الإغواء" لدعم حزبها



وتعرضت أيليت إلى السخرية بعد هذا الإعلان، حيث هاجمتها الصحفية الإسرائيلية، تشن سارور، مُتهمة إياها بالإغواء.



وكتبت ساورو: "حين شاهدت الإعلان شعرت بالإهانة، هل وصلت وزيرة القضاء الإسرائيلي إلى النهاية؟ فهي في موقعها القوي باعت آراءها عبر الإغواء، واستخدام الوميض، الأذن، اليد، تمويجة شعرها، إعلان عطرها إعلان للفاشية والديمقراطية".







يُذكر أن أيليت (43 عاماً) من أصول عراقية، وهي إحدى قيادات الحزب الديني اليميني المتطرف، وهي عضو في الكنيست منذ عام 2013، ومنصب وزيرة القضاء منذ عام 2015، أشتهرت بعدد من المواقف والتصريحات الجدلية.



حيث دعت الإسرائيليين إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية "وكل ما فيها من بنى تحتية"، ودعت إلى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم، مبررة نداءاتها عبر حسابها في (فيسبوك) آنذاك بأن "الشعب الفلسطيني كله عدو لإسرائيل"، على حد تعبيرها.



وكانت قد نشرت على صفحتها في (فيسبوك) تدوينة، قالت: "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، من دونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب، إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم". وتعرضت أيليت إلى السخرية بعد هذا الإعلان، حيث هاجمتها الصحفية الإسرائيلية، تشن سارور، مُتهمة إياها بالإغواء.وكتبت ساورو: "حين شاهدت الإعلان شعرت بالإهانة، هل وصلت وزيرة القضاء الإسرائيلي إلى النهاية؟ فهي في موقعها القوي باعت آراءها عبر الإغواء، واستخدام الوميض، الأذن، اليد، تمويجة شعرها، إعلان عطرها إعلان للفاشية والديمقراطية".يُذكر أن أيليت (43 عاماً) من أصول عراقية، وهي إحدى قيادات الحزب الديني اليميني المتطرف، وهي عضو في الكنيست منذ عام 2013، ومنصب وزيرة القضاء منذ عام 2015، أشتهرت بعدد من المواقف والتصريحات الجدلية.حيث دعت الإسرائيليين إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية "وكل ما فيها من بنى تحتية"، ودعت إلى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم، مبررة نداءاتها عبر حسابها في (فيسبوك) آنذاك بأن "الشعب الفلسطيني كله عدو لإسرائيل"، على حد تعبيرها.وكانت قد نشرت على صفحتها في (فيسبوك) تدوينة، قالت: "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، من دونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب، إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم".





وأضافت: "هذا يشمل أيضاً أمهات (الشهداء) الذين يرسلونهم إلى الجحيم بالورود والقبلات، عليهن أن يتبعن أبناءهن، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر عدلاً، عليهن أن يذهبن شأنهن في ذلك شأن منازلهن التي ربّوا فيها الثعابين، وإلّا فإنّ ثعابين صغيرة ستنمو هناك".

أثارت وزيرة القضاء الإسرائيلة أيليت شاكيد، جدلاً بالطريقة الجديدة التي سكلتها لدعم حزبها (اليمين الجديد).حيث ظهرت شاكيد في دعاية إعلانية لعطر الديمقراطية وثورة القضاء والقضاة.تقول إيليت في الإعلان الغريب: "الفاشية، ربما فاتتك فئات المواطنة".