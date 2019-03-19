توقعات بوصول الفوج الأول من معتمري قطاع غزة لمعبر رفح ظهر اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال مدير الإعلام بمعبر رفح، وائل أبو عمر، اليوم الثلاثاء: إن إدارة معبر رفح البري، أنهت كافة التجهيزات لاستقبال عودة الفوج الأول من معتمري قطاع غزة.وأوضح أبو عمر، أن انتظار الأهالي والاستقبال، ستكون في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.يذكر، أن (3321) حاجاً، غادروا قطاع غزة إلى الديار الحجازية، وأدوا فريضة الحج، وقد خرجوا على عدة دفعات، اليوم الأول (837) حاجاً، في حين أن اليوم الثاني شهد مغادرة (870)، وفي الثالث (870)، وفي اليوم الرابع (744) حاجاً.