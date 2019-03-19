شرطة هولندا تقبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية، القبض على المشتبه به في إطلاق النار على ترام بمدينة أوتريخت، أسفر عن ثلاثة قتلى، وجرح خمسة آخرين في الحادث.





ووفق ما أوردت (BBC)، فإن دوافع الهجوم غير معلومة حتى اللحظة، فيما أعلنت الشرطة، أن المشتبه به هو تركي يبلغ من العمر 37 عاماً، وذلك بعد عمليات بحث لساعات، واتخاذ خطوات احترازية منها إغلاق المدارس.



رام الله - دنيا الوطنوقالت السلطات: إنه من المرجح أن يكون الحادث "إرهابياً"، لكنها لم تستبعد وجود دوافع أخرى من بينها "خلاف عائلي".