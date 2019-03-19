دولي

شرطة هولندا تقبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة أوتريخت

شرطة هولندا تقبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة أوتريخت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الهولندية، القبض على المشتبه به في إطلاق النار على ترام بمدينة أوتريخت، أسفر عن ثلاثة قتلى، وجرح خمسة آخرين في الحادث.

ووفق ما أوردت (BBC)، فإن دوافع الهجوم غير معلومة حتى اللحظة، فيما أعلنت الشرطة، أن المشتبه به هو تركي يبلغ من العمر 37 عاماً، وذلك بعد عمليات بحث لساعات، واتخاذ خطوات احترازية منها إغلاق المدارس.

وقالت السلطات: إنه من المرجح أن يكون الحادث "إرهابياً"، لكنها لم تستبعد وجود دوافع أخرى من بينها "خلاف عائلي".

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