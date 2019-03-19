نقابة الصحفيين تُطالب بمحاسبة المعتدين على الروائي عاطف أبو سيف

دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاعتداء الهمجي على الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، الروائي والكاتب، عاطف أبو سيف، من قبل مجموعة من المسلحين بالعصي وأنابيب الحديد.





وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إنها وإذ تنظر نقابة الصحفيين ببالغ الخطورة لهذا الاعتداء الإجرامي، والذي تعتبره تطوراً خطيراً يهدد السلم المجتمعي في قطاع غزة، فإنها تحمل حركة حماس بصفتها المسؤولة عن قطاع غزة المسؤولية عن هذه الجريمة، وتطالبها بمحاسبة المنفذين".





وطالبت بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء الصحفيون خلال الأيام الماضية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون مضايقات، مشددة على ضرورة وقف كل أشكال التحريض الإعلامي ونشر الكراهية بين افراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على نشر ثقافة الوحدة وتقبل الآخر والحوار البناء في البحث عن حلول واقعية لأصل الأزمة، والتي يحاول الاحتلال استخدامها لتحقيق أهدافه الخبيثة.