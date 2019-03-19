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دولي

ترامب يتبرع براتبه السنوي لهذه المؤسسات

ترامب يتبرع براتبه السنوي لهذه المؤسسات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تبرعه براتبه السنوي لصالح مؤسسات حكومية على مدار العام، وذلك في إطار دعمه لعدد من المؤسسات.

وقال ترامب، عبر تغريدة في موقع (تويتر): إن وسائل الإعلام لن تكتب عن المسألة، وإنه لن يحتاج إليها لتناول الموضوع، لقد قررت التبرع براتبي الرئاسي البالغ 400 ألف دولار لمؤسسات الدولة على مدار العام الجاري، وأهدي هذا الشيك إلى وزارة الداخلية".

وأرفق ترامب التغريدة بصورة عن الشيك، والذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار والمقدم إلى وزارة الداخلية.

ووفقاً للقانون الأمريكي، فإن مرتب رئيس الولايات المتحدة يبلغ 400 ألف دولار في السنة، يضاف لذلك بدل نفقات بقيمة 50 ألف دولار في السنة، ونفقات سفر غير خاضعة للضريبة بقيمة 100 ألف دولار، و19 ألف دولار للترفيه.

والرئيس ترامب هو رجل أعمال ثري، يعد من رجال الأعمال البارزين في مجال العقارات، وقدرت ثروته في 2018 بنحو ثلاثة مليارات دولار.

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