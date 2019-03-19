مكاتب لـ "6 شهور" مجاناً.. تُجار الأردن يواجهون الركود بعروض مُغرية

رام الله - دنيا الوطندفع الركود الاقتصادي، الذي يعيشه الأردن، التجار إلى إطلاق عروض وتخفيضات مُغرية، بهدف جذب الزبائن لتحريك البيع والخدمات، وتسييل المال في الجيوب.دفع الركود الاقتصادي، التجار إلى إطلاق عروض وتخفيضات مُغرية، بهدف جذب الزبائن، لتحريك البيع والخدمات وتسييل المال في الجيوب.وسلط تقرير نشرته وكالة (عمون) الضوء على حالة الركود في سوق العقارات، وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي دفع مركزاً تجارياً في إحدى المناطق الراقية في عمان؛ لعرض مكاتب للإيجار 6 أشهر مجاناً، وبلا تسديد الخلو.وقالت الوكالة: إن "ما يحدث لم يكن في الأحلام، لكنه صار اليوم واقعاً بفعل الركود في الأسواق.. الأردنيون أمام إعلان لتأجير مكاتب فاخرة وأول 6 شهور مجاناً، وبدون خلو، وفي مناطق عمان الراقية".وأرفقت (عمون) تقريرها بمقطع فيديو أعرب فيه مواطن عن أسفه للحال الذي وصلت إليه الأسواق.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن العديد من المحلات التجارية في وسط العاصمة الأردنية، أطلقت عروضاً وتخفيضات، وقال أحد التجار: إن الحملة سترفع من معنويات التجار.من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: إن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية حاسمة، كانت مطلوبة لتحفيز النمو، الذي تضرر بتصاعد العوامل الجيوسياسية في المنطقة.وتهدف خطة الحكومة الأردنية إلى خفض الدين العام من 95% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.