فيديو: بــ"مليون زهرة".. مكة تُدشّن مهرجاناً للورود للمرة الأولى في تاريخها

رام الله - دنيا الوطنتستعد إمارة مكة، اليوم الثلاثاء، لتدشين مهرجان الزهور الأول والأكبر في تاريخها، وفرشت سجادة من الزهور ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً، وعرض 45 متراً، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.وقالت إمارة منطقة مكة، وفق (روسيا اليوم) إن حفل التدشين، سيتم بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة.وأوضحت الإمارة، أن السبب في اختيار مزدلفة للمهرجان، يعود لقرب الموقع وسهولة الوصول إليه، فضلاً عن الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها، وتوفر كافة الخدمات والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير.كما أشارت إلى أن المهرجان ستتخلله ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وفيه أركان مخصصة للأسر السعودية المُنتجة، وسيستمر لمدة خمسة أيام.ومن أهم معالم المهرجان، سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً، شكلت بأنواع مختلفة من الزهور، بينها أراولا بيضاء وبنفسجية، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر.