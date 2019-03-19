صور: الأول من نوعه.. الشرطة تضبط مشتلاً لزراعة "الماريجوانا " بالقدس



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه وبناءً على معلومات تلقتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس، مفادها وجود مشتل لزراعة المخدرات في حي سكني بمدينة العيزرية، على الفور توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات، تساندها قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس للمكان، وبناء على مذكرة تفتيش من النيابه العامة، تم ضبط 85 شتلة، يشتبه أن تكون أشتال المارجوانا المخدرة خضراء، بأطوال تصل إلى مترين، مزوعة داخل مخازن معدة ومجهزة بمعدات كهربائية وزراعية من أتربة وأسمدة وقوارير.



وأكد إرزيقات، أن الشرطة تحرزت على الأشتال وأدوات زراعتها، وقبضت على ثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم ببناء المشتل وزراعة الأشتال ورعايتها، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.















رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة الفلسطينية، فجر اليوم، مشتلاً لزراعة الماريجوانا المخدرة، بداخل مخازن في منطقة سكنية بمدينة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.