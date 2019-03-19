سلطات الاحتلال تشرع بهدم مدرسة في مخيم شعفاط بالقدس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن آليات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس هدمت، مبنى"قيد الإنشاء" تابع لمدرسة "الرازي" في مخيم شعفاط، شمال شرق المدينة.





واقتحمت قوات ضخمة راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخلها، وقامت بإخلاء الطلبة والهيئة التدريسية، قبل الشروع بهدم المبنى، المكون من طابقين، دون سابق إنذار.





وأوضحت (وفا): أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري أمام حركة المركبات والمواطنين في كلا الاتجاهين، وسط حالة من التوتر الشديد.





يذكر أن مدرسة "الرازي" تخدم شريحة واسعة من أبناء المخيم، ما استدعى توسعتها، وإضافة مبنى جديد لها لاستيعاب المزيد من الطلبة.











